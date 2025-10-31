A Allianz Arena, em Munique, é o único recinto que se candidatou a receber a final da Liga dos Campeões em 2027/28, enquanto Wembley e Camp Nou concorrem pela decisão da época seguinte, revelou nesta sexta-feira a UEFA.

Em comunicado, o organismo deu conta de que 15 federações nacionais manifestaram interesse em sediar finais das provas europeias masculinas e femininas de clubes nas temporadas 2027/28 e 2028/29. Nenhum estádio português está na lista.

A Allianz Arena perfila-se para receber a final da Liga dos Campeões pela terceira vez, após 2011/12 e 2024/25. O Estádio Olímpico da mesma cidade teve a mesma honra nas edições de 1978/79, quando a mais importante competição continental era designada por Taça dos Campeões Europeus, de 1992/93 e de 1996/97.

Em 2028/29, o troféu deverá ser discutido em Londres, na Inglaterra, onde Wembley se tornou o estádio com mais finais realizadas na prova (oito), ou em Barcelona, sede em 1988/89 e 1998/99 e com o Camp Nou, palco do campeão espanhol Barcelona, em renovação infraestrutural, que o vai tornar o maior recinto europeu, com 105.000 lugares sentados.

A Liga dos Campeões desta época vai ser decidida na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, em 30 de maio de 2026, enquanto a edição subsequente terminará em 05 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid, tal como já aconteceu em 2018/19.