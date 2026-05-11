A fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27 já tem metade das vagas preenchidas, isto é, já são conhecidos 18 dos 36 clubes participantes, entre eles o FC Porto, campeão de Portugal.

Nas jornadas dos campeonatos no fim de semana, houve mais cinco clubes a assegurar a qualificação: Lens, Galatasaray, Leipzig, Feyenoord e Shakhtar.

O Lens garantiu-a na sexta-feira com um golo de um português na estreia, selando um lugar no top-3 da liga francesa.

No sábado, o Galatasaray garantiu a qualificação ao ser campeão da Turquia, no mesmo dia em que o Leipzig assegurou matematicamente o terceiro lugar na Bundesliga alemã.

Já no domingo, o Feyenoord confirmou o segundo lugar na liga neerlandesa e respetivo apuramento. Também no domingo, o Shakhtar sagrou-se campeão da Ucrânia e entra na fase de liga, não nessa qualidade, mas como substituto da vaga do vencedor da Liga dos Campeões, sendo o clube com melhor coeficiente UEFA nas pré-eliminatórias, no caminho dos campeões. Isto já é uma certeza porque os finalistas da Champions são PSG e Arsenal, clubes que já se apuraram para a Champions 2026/27 através dos respetivos campeonatos.

Nota ainda para que na última semana, na quinta-feira, tinha ficado a certeza do apuramento do Atlético de Madrid, fruto da vaga extra conseguida por Espanha, com a equipa da capital espanhola a ter como certo o apuramento porque vai ser sempre top-5 na classificação.

O que falta decidir

Das 27 vagas via campeonatos nacionais (25 diretas mais duas através de vaga extra), há por decidir dez: dois clubes ingleses, três italianos, um espanhol, um alemão, um francês, um belga e um checo.

Por decidir está também a vaga do vencedor da Liga Europa, sendo que esta será para o Friburgo se vencer a final ante o Aston Villa. No entanto, se for o Villa o vencedor da Liga Europa, há vários cenários possíveis: caso a equipa inglesa também fique no quarto lugar da Premier League, promove o apuramento direto ao clube não campeão nacional com melhor coeficiente entre os que estão nas pré-eliminatórias (que será Benfica ou Sporting). No entanto, vencendo a Liga Europa e terminando em quinto da Premier League (posição que atualmente ocupa com 59 pontos, os mesmos do quarto, o Liverpool), o Villa entra na Champions na qualidade de vencedor da prova europeia e a vaga extra que Inglaterra garantiu passa para o sexto classificado, atualmente o Bournemouth (55 pontos). O mesmo se aplica, claro está, se acabar abaixo do quinto lugar: apura-se como vencedor da Liga Europa e o quinto classificado inglês beneficia da vaga extra.

As restantes sete vagas surgem das pré-eliminatórias a serem disputadas entre julho e agosto.

Os clubes já apurados para a fase de liga da Champions 2026/27:

INGLATERRA (3 de 5):*

Manchester City, Arsenal, Manchester United

ITÁLIA (1 de 4):

Inter de Milão

ESPANHA (4 de 5)*:

Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid

ALEMANHA (3 de 4):

Bayern Munique, Borussia Dortmund, Leipzig

FRANÇA (2 de 3):

Paris Saint-Germain, Lens

PAÍSES BAIXOS (2 de 2):

PSV Eindhoven, Feyenoord

PORTUGAL (1 de 1):

FC PORTO

BÉLGICA (0 de 1):

CHÉQUIA (0 de 1):

TURQUIA (1 de 1):

Galatasaray

UCRÂNIA (1):

Shakhtar (preenche a vaga do vencedor da Champions)

*Além das quatro vagas iniciais, Inglaterra e Espanha garantiram uma quinta vaga, como vaga extra por serem os dois países com melhor coeficiente de 2025/26