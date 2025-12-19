O Ultimate Champions Legends, um torneio de futebol com antigas lendas da Liga dos Campeões, será realizado em Budapeste em 2026, confirmou a UEFA. O evento terá lugar na Papp László Budapest Sports Arena no dia 29 de maio de 2026.

Os bilhetes para o jogo já estão à venda. Um dos previsíveis participantes é português -Luís Figo, que costuma apresentar-se em duelos solidários e que venceu a edição do ano passado com o «Figo FC».

O duelo de lendas irá acontecer na antecâmara da final da Liga dos Campeões, em Budapeste. No ano passado, como a final era em Munique, na Alemanha, ex-estrelas mundiais como Kaká, Cafu, Roberto Carlos e Andrés Iniesta subiram ao relvado.

A final da Liga dos Campeões acontecerá no sábado, 30 de maio, na Puskás Arena, o principal estádio da Hungria.

 

