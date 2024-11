Pep Guardiola continua a insistir que o mau momento do Manchester City está relacionado com a onda de lesões que afetou a equipa recentemente.

O treinador dos «citizens», que somam cinco derrotas seguidas, fez a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões com o Feyenoord e lamentou as baixas no plantel.

«Preparar a o próximo jogo e tentar vencer. Não conheço outra opção. É o mesmo que vencer sete jogos seguidos? O que devo mudar? Impossível. Os jogadores jogaram muitos minutos e temos jogadores lesionados. Não é normal», disse o treinador catalão, em conferência de imprensa.

Guardiola assumiu que a equipa «não está a ganhar duelos» e os jogadores precisam de «correr para trás», até para ocupar os espaços que Rodri, antes da lesão, preenchia.

«Criamos oportunidades suficientes. O que temos de fazer? Insistir. Se não na terça-feira, no próximo domingo. Se não, no próximo jogo. Continuamos a tentar», insistiu.

«Digam-me uma equipa no mundo que não cai [de rendimento]. Eu nunca poderia culpar um jogador aqui. Há muitos fatores mínimos que são a razão. Se fosse uma razão, eu aceitaria, mas não é assim tão simples. Agora, o mais importante não é tática, é vencer um jogo com desejo», vincou.

«Eu aprendo com estas situações, fico calmo. Às vezes eu grito, mas na manhã seguinte, com um café, digo por que estou a gritar. É bem normal depois de um jogo. No começo da temporada, estávamos em primeiro, ainda estamos em segundo. Não se trata dos resultados, agora, mas sim do desempenho, que no começo da temporada foi muito, muito bom. Podes lidar com um ou dois jogadores [lesionados], mas não com quatro ou cinco em posições-chave.»

Guardiola assumiu também que a equipa tem de entrar nos eixos para ambicionar vencer a liga inglesa pelo quinto ano consecutivo. «Acham que estamos prontos para vencer a Premier League? Não. Precisamos de vencer um jogo. Quero que os jogadores tenham um bom desempenho, em certos setores precisamos de mais foco. Vai passar. Vai chover amanhã, a vida continua.»

O técnico dos «citizens» garantiu ainda que ter Erling Haaland é uma mais-valia, apesar de o norueguês ter baixado de rendimento. «Temos sorte de ter Erling. Em cada jogo, ele tem três ou quatro ocasiões. Um dia ele marca dois ou três.»