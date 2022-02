O futebolista português do Lille, José Fonte, atribuiu esta segunda-feira o favoritismo ao Chelsea, no duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas garante que o emblema francês tem ambição para disputar o apuramento para os quartos de final da competição.

«O Chelsea é claramente favorito, é a verdade. Quando vês o orçamento, o elenco, eles são os favoritos. Não há dúvida sobre isso. É o detentor da Liga dos Campeões. Não há mais nada a dizer. Mas nós, com jogadores e como homens, com a nossa ambição e solidariedade, vamos mostrar que é possível fazer alguma coisa. É por isso que vamos batalhar amanhã. Nós temos uma palavra a dizer», afirmou Fonte, na conferência de imprensa de antevisão, realizada esta tarde, a par do treinador Jocelyn Gourvennec.

Da experiência para a juventude, e entre compatriotas e colegas de setor, José Fonte, de 38 anos, elogiou a progressão de Tiago Djaló, de 21, na equipa francesa.

«O Tiago evoluiu muito. Mostra uma grande capacidade de adaptar-se a posições diferentes. É um jogador importante para o grupo. É muito forte nos duelos. Estou muito contente com ele e com as exibições esta época. Espero que continue assim», referiu.

«Provavelmente o jogo mais importante»

Minutos depois das palavras de José Fonte, Gourvennec reconheceu que o Chelsea encerra um «desafio grande» para o Lille e que, a nível pessoal, é talvez o jogo mais importante da sua carreira enquanto treinador.

«É provavelmente o jogo mais importante da minha carreira, mas não penso nisso. Tenho coisas em mente, a progressão da equipa. É um jogo prestigiante, mas é um jogo que preparámos com a mesma rotina. Estamos bem preparados», afirmou o técnico.

O Chelsea-Lille, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga-se a partir das 20 horas de terça-feira. Siga tudo sobre mais uma noite de Champions aqui, no Maisfutebol.