Kylian Mbappé falhou o dérbi com o Atlético de Madrid devido a uma lesão muscular na perna esquerda e era esperado que ficasse de fora dos relvados cerca de três semanas. Contudo, uma semana depois da lesão, o avançado francês volta a entrar nas opções de Carlo Ancelotti.

Mbappé foi convocado pelo Real Madrid para o jogo com o Lille, da segunda jornada da Liga dos Campeões. O avançado de 26 anos vai viajar com a comitiva «merengue» e, assim, irá reencontrar o irmão Ethan, que alinha no conjunto francês.

A imprensa espanhola relata que Mbappé tem evoluído favoravelmente nos últimos dias e deverá treinar com a equipa no treino de terça-feira, no estádio do Lille. A presença no jogo, marcado para as 20h00 de quarta-feira, ainda é incerta.

Fora da lista de convocados do Real Madrid está Thibaut Courtois, que contraiu uma lesão durante o dérbi deste domingo.