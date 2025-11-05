Com um defesa destes, quem precisa de avançados? Micky Van de Ven marcou um golo fenomenal durante o Tottenham-Copenhaga desta terça-feira, na vitória dos ingleses por 4-0. Pegou na bola no seu meio-campo e só parou na grande área adversária, rematando forte para o golo.

Segundo os dados da Opta relativos à Liga dos Campeões, Van de Ven correu 67.7 metros com bola antes de marcar. Bateu um recorde nesse aspeto, ultrapassando os 64.9 metros galgados por Vinicius Júnior no ano passado diante do Borussia Dortmund (numa noite em que somou um hat-trick).

Curiosamente, o terceiro registo mais longo é de um internacional português - Rafael Leão, que correu 62.6 metros antes de marcar ao Dinamo Zagreb em 2022. Karim Adeyemi e Marco Asensio completam o top-5.

Os dados dizem respeito às últimas dez temporadas, altura em que a Opta começou a recolher dados sobre a velocidade percorrida na Champions. Mais um recorde para Van de Ven que, mesmo sendo defesa-central, bateu o recorde de maior velocidade na Premier League em 2024/5 (37.1 km/h).