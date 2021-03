Fabio Capello já se mostrou um fã de Messi várias vezes e voltou a fazê-lo depois do golaço apontado pelo argentino na quarta-feira, diante do Paris Saint-Germain.

«O Leo que vimos esta noite é um fenómeno que foi parado pelo guarda-redes e pelo Marquinhos. Mesmo assim, Mesi é um futebolista com algo diferente. Voltou a demonstrar que que tem algo mais do que os outros, é um génio absoluto», defendeu, num programa no qual é comentador.

Como já fez noutras ocasiões, Capello comparou o argentino com Ronaldo, que tinha criticado na véspera.

«Outros ganharam a Bola de Ouro, como Cristiano Ronaldo, mas Messi é o génio que faz coisas com uma qualidade e velocidade que são impensáveis para os demais. Utiliza os pés como se fossem mãos», reforçou.