Após um aborrecido empate a uma bola entre Galatasaray e Atlético Madrid em Istambul, nesta quarta-feira, Diego Simeone teve de comparecer perante os meios de comunicação turcos para analisar a partida. O resultado não foi o melhor e talvez isso justificasse algum desconcerto por parte do treinador.

Em entrevista à TRT Spor, da Turquia, com ajuda de um tradutor, foi questionado a Diego Simeone se, com este empate, «mudam os planos do Atlético Madrid em relação ao top-8 (em espanhol top-ocho)» da tabela classificativa, que dá acesso direto aos oitavos de final.

Simeone ficou algo confuso. «Estamos a trabalhar... 'Topocho' é um jogador?», questionou? Alguém por detrás das câmaras de televisão explicou-lhe o sucedido e partir daí seguiu a análise. Mas o programa 'El Chiringuito de Jugones' não perdoou. Ora veja: