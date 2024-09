O treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, mostrou-se «totalmente satisfeito» com a vitória por 2-1 ante o Leipzig, obtida já perto do apito final, no primeiro jogo na fase de liga da Champions.

«O jogo foi muito bom. Com um empate, diria o mesmo. Jogámos o jogo de formas diferentes e com jogadores diferentes. Os jogadores interpretaram bem e ganhámos um jogo que era necessário», afirmou Simeone, em declarações à Movistar+, após o jogo de quinta-feira.

Sobre até onde pode chegar a equipa, Simeone apontou já ao jogo com o Benfica, na Luz, agendado para 2 de outubro.

«Até Portugal, onde vamos jogar com o Benfica daqui a dez dias. Será outra batalha, daquelas que a Champions tem. Este formato obriga-nos a ganhar. Antes, muitos jogos com empate podiam servir e agora há que ganhar. Se não conseguires, é sempre bom conseguires algo, mas quem ganhar mais, estará nos oito primeiros que não têm de jogar mais dois jogos», apontou.

Golos de Antoine Griezmann (28m) e José Giménez (90m) deram a vitória ao Atlético, que chegou a estar em desvantagem com o golo de Benjamin Sesko (4m).