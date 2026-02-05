O Comité de Controlo, Ética e Disciplina divulgou nesta quinta-feira as suas decisões relativas à última jornada da Liga dos Campeões. Algumas delas afetam o Benfica.

O clube da Luz foi multado em 40 mil euros, tal como o Real Madrid, por atraso ao início do jogo, que acabou em vitória encarnada por 4-2. Os dois treinadores levaram um «aviso» por essa razão.

No que concerne ao Real Madrid, que será o próximo adversário do Benfica na competição, Rodrygo foi alvo de uma suspensão de dois jogos após ter visto vermelho no último jogo, por palavras dirigidas ao árbitro Davide Massa.

Assim, o extremo brasileiro não conta para Arbeloa nesses dois jogos do play-off de acesso aos oitavos. O Real Madrid foi ainda alvo de um «aviso» por conduta imprópria.

Arbeloa não deverá contar com Raul Asencio também por castigo, por acumulação de amarelos no último jogo, e Jude Bellingham por lesão.

