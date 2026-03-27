Vencedor da Champions em Esports estreia-se pela seleção da Dinamarca
Oliver Provstgaard tem 22 anos e destacou-se a jogar EA FC em 2021
Oliver Provstgaard tem 22 anos e destacou-se a jogar EA FC em 2021
Oliver Provstgaard Nielsen tem sucesso na vida real... e virtual. O dinamarquês tem um trajeto de relevo tanto no futebol profissional como nos Esports, nomeadamente o EA FC 26. O mais recente feito de Oliver foi estrear-se pela seleção dinamarquesa.
Nielsen entrou na reta final do Dinamarca-Macedónia do Norte, que acabou com uma goleada por 4-0, nas meias-finais dos play-offs de qualificação para o Mundial 2026.
Aos 22 anos, o defesa da Lazio estreou-se na principal categoria da seleção do seu país, após ter realizado 18 jogos pelo clube italiano esta temporada (também de estreia em Itália).
Mas antes disso, em 2021, quando jogava no Velje, sofreu uma grave lesão - rotura do ligamento cruzado anterior -, que o afastou dos relvados por um longo período. Nesse tempo de inatividade, e também por causa da pandemia de Covid-19, Provstgaard dedicou-se ao FIFA, hoje em dia nomeado EA Sports FC.
Sob o nome de utilizador OliverPN, Nielsen tornou-se o vencedor da Liga dos Campeões em Esports, superando atletas já consolidados na modalidade virtual. Foi convidado para o Mundial, marcas abordaram-no com chorudos patrocínios... mas OliverPN rejeitou.
O seu grande objetivo foi sempre o futebol profissional... e está agora a recolher os frutos.