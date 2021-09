Jan Vertonghen aproveitou o dia de folga concedido por Jorge Jesus para visitar a equipa do Ajax, que treinou na Cidade do Futebol após a vitória sobre o Sporting por 5-1 para a jornada inaugural da Liga dos Campeões.

O jogador do Benfica aproveitou para rever alguns amigos com os quais foi privando durante os nove anos nos quais esteve ao serviço da equipa dos Países Baixos, dos 16 aos 25 anos, e revelou à televisão do Ajax que assistiu a parte do jogo entre a antiga equipa e o Sporting.

«Vi principalmente o princípio, porque depois tive de ir deitar os miúdos. Mas primeira meia-hora foi incrível e gostei bastante. Conheço alguns destes jogadores e vejo muitos jogos do Ajax. Conheço bem o Sporting, mas ver o quão dominador foi o Ajax, e com expressão no resultado, surpreendeu-me positivamente. Eles são bons e movimentam-se muito com bola», disse, elogiando Antony, Timber, Rensch e Gravenberch.

No vídeo em baixo, Vertonghen conversa com o treinador Erik ten Hag e também com os ex-colegas Maarten Stekelenburg e Daley Blind.