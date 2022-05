Os festejos pela conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, na noite de sábado, no Stade de France, em Paris, ficaram também marcados, no relvado, por um momento de comunhão do treinador Carlo Ancelotti com alguns dos jogadores da equipa espanhola.

Virado para os adeptos, junto à baliza na qual Vinícius Jr apontou o único golo da vitória por 1-0 ante o Liverpool, o técnico italiano dançou e saltou junto a Rodrygo, Vinícius, Fede Valverde e Eduardo Camavinga durante algum tempo.

O Real Madrid conquistou a sua 14.ª Liga dos Campeões da história, um novo recorde absoluto, desfecho que também confirmou novas possibilidades para FC Porto, Sporting e Benfica para a edição 2022/23 na prova, que já tem dragões e leões confirmados na fase de grupos.