Com o português Guga no meio-campo, o Beijing Guoan permitiu a reviravolta ao Cong Na Ha Noi (2-1), num jogo recheado de peripécias disputado no Vietname, e ficou afastado da fase a eliminar da competição.

A equipa chinesa, que contou com o internacional angolano Fábio Abreu (ex-Moreirense) no onze inicial, ainda chegou ao intervalo na frente do marcador, pelo golo insólito de Liangming Lin (11 minutos), que intercetou uma bola pontapeada pelo guarda-redes adversário.

Os erros, de parte a parte, foram-se sucedendo com o passar dos minutos. O Cong Na Ha Noi, que desperdiçou um penálti por Leo Artur aos 37 minutos, nunca perdeu a crença na reviravolta, que consumou no último quarto de hora.

Já depois do Beijing Guoan ter atirado uma bola à barra e de Serginho e Zhang terem desperdiçado o 2-0 na cara do guarda-redes rival, os vietnamitas, que também enviaram uma bola ao poste, fizeram o 1-1 aos 76 minutos, em mais um lance caricato, com Mauk a marcar depois de intercetar um alívio de um defesa chinês.

Em cima do minuto 90, o jovem Dinh Bac Nguyen completou a reviravolta, com um desvio à boca da baliza, e selou o apuramento do Cong Na Ha Noi no Grupo E da Champions 2 da Ásia. Com uma jornada por disputar, o Beijing Guoan fica a três pontos de distância do adversário desta quinta-feira, mas tem desvantagem no confronto direto.

Ainda no Grupo E, os australianos do Macarthur FC venceram o Tai Po (2-1), de Hong Kong, e também garantiram a continuidade na prova.

Vida difícil para Mauro Jerónimo

Já os vietnamitas do Nam Dinh, orientados pelo português Mauro Jerónimo, complicaram seriamente as contas no Grupo F ao perderem na casa do Ratchaburi por 2-0. Os golos surgiram no tempo de compensação, apontados por Sidcley (90+2 minutos) e Ikhsan Fandi (90+5 minutos).

Com três pontos de atraso para o adversário desta quinta-feira, com quem disputa o segundo lugar (o Gamba Osaka já garantiu o primeiro), o Nam Dinh precisa de um “milagre”, na última jornada, para se apurar para a fase a eliminar da Champions 2 da Ásia.