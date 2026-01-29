Internacional
VÍDEO: Camp Nou vibra com golo do Sporting em Bilbau
Golo de Alisson colocava o Real Madrid fora do top-8 e os adeptos catalães não perdoaram
A loucura com o golo de Alisson que deu a vitória do Sporting frente ao Athletic (3-2) foi desde Bilbau à Catalunha.
O Barcelona estava a golear o Copenhaga em casa e o estádio soube do golo no País Basco. Os adeptos «blaugrana» foram à loucura e festejaram como se de um golo do Barça se tratasse, isto porque, naquela altura, esse tento deixava o Real Madrid fora do top-8.
Alguns adeptos permaneceram no Camp Nou para lá do final do jogo e também ainda vibraram com o último golo do Benfica ao Real Madrid.
