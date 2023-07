O duelo entre o Hamrun Spartans e o Maccabi Haifa, da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, em Malta, ficou marcado por graves confrontos entre adeptos das duas equipas nas bancadas e lançamento de tochas por parte dos seguidores forasteiros para o relvado artificial.

O encontro em Ta’Qali foi interrompido pelo árbitro escocês Donald Robertson por volta dos 55 minutos, quando os israelitas venciam por 2-0.

Na primeira parte, adeptos do Maccabi lançaram pirotecnia para o relvado e o jogo parou alguns minutos, mas a maior confusão deu-se na segunda parte, quando houve novos artefactos pirotécnicos lançados para o terreno de jogo por adeptos no setor visitante. Adeptos do Hamrun lançaram, pelo menos, garrafas de água no meio do tumulto.

Ouviram-se ainda, por parte de adeptos do Hamrun, gritos de «Palestina», antes da interrupção do jogo, que ficou suspenso durante cerca de 40 minutos, apesar das tentativas dos atletas em acalmar a situação, com apelos desde o relvado.

A partida acabou por ser retomada e terminou com triunfo por 4-0 para o Maccabi Haifa.

Nos outros jogos, a noite ficou marcada pela vitória do Olimpia Liubliana, treinado pelo português João Henriques, com um golo do também português Rui Pedro.