A polícia nacional espanhola teve de intervir para pôr termo a confrontos entre adeptos do Chelsea e Manchester City na Plaza Mayor, uma das praças mais movimentadas de Madrid.

As duas equipas ingleses jogam nesta semana na capital espanhola: o Chelsea nesta terça-feira com o Real Madrid e o Manchester City na quarta com o Atlético Madrid.

Em Madrid eram esperados 8 mil adeptos ingleses, mas apenas metade deles com ingressos para os jogos no Santiago Bernabéu e no Wanda Metropolitano.