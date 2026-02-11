Os clubes da English Football League (EFL), entidade que organiza as segunda, terceira e quarta divisões inglesas (Championship, League One e League Two), além da Taça da Liga, vão votar, em março, o alargamento do play-off do Championship, de quatro para seis clubes.

A decisão do alargamento – informação avançada pela imprensa inglesa, desde o The Guardian, Sky Sports ou BBC – vai ser votada a 5 de março, dia para o qual foram convidados a reunir os 72 clubes que a EFL representa.

A votação para um novo formato do play-off que decide quem sobe à Premier League (além dos dois primeiros classificados que o fazem de forma direta) produz efeitos já para a época 2026/27 no futebol inglês.

A Sky Sports já tinha noticiado, no outono, que os quadros da EFL já estavam a debater sobre o assunto. E, desde então, a entidade fez, de acordo com a Sky, um intenso processo de consulta. No final de 2025, a Federação inglesa (FA) deu aval à EFL para seguir com o projeto, sendo que a EFL também já aprovou a mudança.

No entanto, para que esta seja formalizada, é necessária uma maioria dos clubes do Championship (13 de 24) e uma maioria dos clubes da EFL (37 de 72) no dia 5 de março.

Na prática, o que muda?

A alteração no play-off destina-se apenas ao Championship. À League One e à League Two, não. Pelo menos para já: espera-se que possa acontecer nos próximos anos votação nesse sentido, caso haja sucesso na sua implementação no Championship.

Atualmente, o play-off da segunda liga inglesa abrange os clubes que ficam do terceiro ao sexto lugar, havendo meias-finais entre o terceiro e o sexto e o quarto e o quinto, seguindo-se uma final para apurar a terceira equipa promovida à Premier League.

Caso seja aprovada a mudança pelos clubes, o Championship em 2026/27 vai ter, nos play-off, os clubes classificados do terceiro ao oitavo lugar e uma eliminatória adicional. Ou seja, o terceiro e quarto classificados vão diretos às meias-finais (disputadas a dois jogos), para as quais se apurarão também os vencedores dos jogos que opuserem o quinto ao oitavo (que encontrará o terceiro nas meias-finais) e o sexto ao sétimo (encontrará o quarto) na nova eliminatória prévia que surgirá. Esta eliminatória, a um só jogo, é disputada na casa da equipa melhor classificada. A final, como é habitual, joga-se em Wembley.

Segundo a imprensa inglesa, o possível novo formato causa preocupação na Premier League. Segundo o The Guardian, pela possível queda nos padrões e pela possibilidade de diluição da qualidade das equipas que podem subir de divisão. Isto, nomeadamente, se um oitavo classificado na fase regular conseguisse a promoção via play-off.