Edoardo Bove voltou a jogar após 14 meses (com um desfibrilhador)
Médio transferiu-se para o Chammpionship e estreou-se com a camisola do Watford
Sem jogar há 14 meses, Edoardo Bove está de regresso aos relvados. O médio que, recorde-se, rescindiu contrato com a Roma e assinou, no mercado de janeiro, com o Watford entrou aos 86 minutos para o lugar de Louza no empate (2-2) frente ao Preston.
Em 2024, o jogador de 23 anos sofreu um problema cardíaco durante o Fiorentina-Inter e não jogava desde então, uma vez que os regulamentos italianos não permitem o uso de um desfibrilhador subcutâneo. No entanto, os regulamentos em Inglaterra permitem que os atletas joguem nessas condições.
Bove's back 😍 pic.twitter.com/2iSZuxMTWu— Watford Football Club (@WatfordFC) February 14, 2026
