Milutin Osmajic, que passou pelo Vizela em 2022/23, foi suspenso por oito jogos pela Federação Inglesa (FA), esta sexta-feira, por ter mordido um adversário.

Tudo aconteceu no empate sem golos entre o Preston North End e o Blackburn Rovers, a contar para a sexta jornada do segundo escalão inglês. Já na reta final, o avançado mordeu Owen Beck, sobrinho de Ian Rush, nas costas, isto quando o jogador do Blackburn já se encaminhava para fora do terreno de jogo, após ter sido expulso, na sequência de uma picardia entre vários jogadores. Osmajic, por sua vez, viu apenas o cartão amarelo.

O internacional montenegrino continuou a jogar e até bisou na última ronda (tem cinco golos em dez jogos), mas vai agora ter de cumprir este castigo.

Recorde o lance: