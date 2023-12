É caso para dizer que este autogolo foi mesmo… um Hazard.

No Cardiff City-Plymouth Argyle, da 24.ª jornada do Championship – a II Liga inglesa – realizado na terça-feira, o médio do Plymouth, Matt Butcher, fez um passe atrasado para o guarda-redes Conor Hazard, aos 31 minutos.

O passe, porém, não chegou ao destino pretendido. Hazard ainda tentou evitar… o azar de Butcher, mas a bola acabou no fundo da baliza do Plymouth, permitindo, na circunstância, o empate a um golo do Cardiff.

O jogo terminou com igualdade a duas bolas.