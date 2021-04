Depois do Norwich, há mais uma equipa do Championship com a subida à Premier League garantida: o Watford. Os «hornets» asseguraram a promoção ao escalão máximo do futebol inglês após baterem em casa o Millwall por 1-0.



O único golo da partida foi anotado por Ismaila Sarr, de penálti, aos 11 minutos.



De resto, nos jogos que envolveram jogadores portugueses o Nottingham contou com Yuri Ribeiro e Cafú no empate caseiro ante o Stoke City.



Refira-se que tanto o Norwich como o Watford, os dois emblemas já promovidos, tinham descido de divisão na época passada.