O Fulham-Blackpool foi interrompido ainda no primeiro quarto de hora, depois de um adepto ter-se sentido mal nas bancadas.

Ao 12.º minuto, o jogo parou e as duas equipas médicas deslocaram-se para a bancada atrás da baliza dos cottagers para prestar assistência médica. Por volta dos vinte minutos, o árbitro da partida, Peter Bankes deu ordens para que as equipas abandonassem o terreno de jogo e recolhessem aos balneários.

O jogo do Championship retomou cerca de 45 minutos depois e, segundo o Fulham, o adepto foi transportado para o hospital.

The supporter being attended to is being transferred to the hospital.



We’re sending our thoughts and best wishes for a full and speedy recovery.



We will provide an update on the situation as soon as we have further information.#FFC