O ganês Issahaku Fatawu, emprestado pelo Sporting ao Leicester, esteve novamente em destaque pelos «foxes», desta feita na vitória caseira diante do Sheffield Wednesday, por 2-0.

Logo aos quatro minutos, o extremo de 19 anos apareceu na área para encostar a bola, após um cruzamento de Dewsbury-Halltirou. Fatawu apontou, assim, o terceiro golo da temporada (soma ainda nove assistências).

Aos 36 minutos, Jamie Vardy apontou o 2-0.

Com este triunfo, o Leicester segue na primeira posição do Championship, bem lançado para regressar à Premier League, com 78 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, o Leeds, e mais 14 do que o Southampton, que está no terceiro lugar, o primeiro que não sobe diretamente.

Recorde-se que, se o Leicester subir à Premier League, a opção de compra de Fatawu pelo clube inglês torna-se obrigatória e o Sporting encaixa 17 milhões de euros.

O golo de Fatawu: