Contratado em definitivo nesta janela de transferências, Ivan Cavaleiro deu a vitória (1-0) ao Fulham na deslocação ao terreno do Hull, em jogo da 27.ª jornada do Championship.

O extremo português fez o único golo da partida aos 29 minutos, com um remate em arco sem hipóteses para o guardião adversário.

O golo de Cavaleiro:

Por sua vez, o Nottingham Forest, com Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro e Tiago Silva no 11, empatou a uma bola no terreno do Reading num jogo com um final louco: aos 90+6 minutos, Ben Watson fez o 1-0 para o Forest, três minutos depois Tobias Figueiredo igualou para os da casa com um autogolo.

No topo da tabela, o líder West Brom, com Matheus Pereira, empatou a duas bolas com o Charlton, enquanto o Leeds, com Hélder Costa a titular, perdeu na receção ao Sheffield Wednesday, por 2-0.

