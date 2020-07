O Derby County venceu esta quarta-feira em Preston por 1-0, em jogo da 40.ª jornada do Championship, a segunda liga inglesa. O jogo foi decidido pelo avançado inglês Wayne Rooney.

Aos 18 minutos de jogo, num livre direto, descaído ligeiramente para a direita, o jogador de 34 anos colocou a bola a meia altura, pelo lado da barreira, fazendo-a entrar junto ao poste mais distante.

Foi o segundo jogo consecutivo de Wayne Rooney a marcar, na quinta vitória seguida do Derby, que soma agora 60 pontos, isolou-se no sétimo lugar e está a apenas um ponto do Cardiff, sexto com 61 e última equipa em posição de play-off de subida à Premier League.