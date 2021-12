Na receção ao Nottingham Forest, o Middlesbrough venceu por 2-0 com contributo do ex-Sporting Andraz Sporar.

Aos 17 minutos, um auto-golo de Ryan Yates colocou o Boro em vantagem e, já na segunda parte, Sporar marcou após uma defesa incompleta do guardião adversário.

No Nottingham Forest, Tobias Figueiredo foi titular mas saiu no recomeço do segundo tempo para dar lugar a outro português, o médio João Carvalho. Xande Silva também entrou no decorrer da partida.

Depois de ter apontado o golo que valeu a vitória no último jogo, o avançado esloveno voltou a faturar e soma já cinco golos pelo Middlesbrough.