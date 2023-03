Chancel Mbemba esteve presente na conferência do Marselha esta terça-feira e foi desafiado a comparar os métodos de Sérgio Conceição e Igor Tudor. O defesa-central respondeu de forma enigmática, mas destacou que os dois técnicos exigem muito trabalho.

«Se trabalhamos mais no Marselha ou no FC Porto? Depende dos treinadores. Mas aqui trabalhamos o dobro», começou por dizer Mbemba, numa resposta algo enigmática e que até arrancou alguns risos aos jornalistas, pelo que fica a ideia de que o central poderia estar a usar a ironia.

«Intensidade, correr… O Conceição trabalha. Quando comparamos Conceição a Tudor, não é a mesma coisa. Mas somos profissionais, não temos escolha. É cansativo, mas para ter bons resultados dá trabalho», completou.

Mbemba falou ainda da adaptação de Vitinha, reforço de inverno do Marselha. O internacional pela República Democrática do Congo pediu tempo para o avançado português, que ainda não entusiasmou no Vélodrome.

«Já jogámos um contra o outro, conheço as suas qualidades. O mais importante é que acredito nele, mas temos de lhe dar tempo. O campeonato português é diferente do campeonato francês. Mas acredito nele. Quando ele marcar, tudo lhe vai correr bem», vincou.

Recorde-se que Mbemba deixou o FC Porto a custo zero no verão e assinou pelo Marselha, onde leva 32 jogos esta temporada, além de cinco golos e uma assistência.