O futebolista congolês Chancel Mbemba, do Marselha, foi afastado com efeitos imediatos do clube. Em causa, noticia esta terça-feira a RMC Sport, está um incidente no treino de segunda-feira, com um membro da administração dos marselheses.

Segundo a RMC Sport, o Marselha acusa o jogador de mau comportamento com um membro próximo da equipa do presidente Pablo Longoria e do seu conselheiro desportivo Mehdi Benatia.

Mbemba, é também noticiado, não volta a treinar mais com os colegas de equipa no Marselha, nem voltará a vestir a camisola do clube.

O internacional congolês de 29 anos, que em Portugal representou o FC Porto durante quatro épocas - de 2018/19 a 2021/22 – já fazia parte da lista de jogadores dispensáveis pelo Marselha.

Em duas épocas no Marselha, Mbemba – cujo contrato com os franceses vigora até 2025 – fez 85 jogos e 13 golos.