A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, venceu o Líbano por 1-0, em jogo a contar para a segunda jornada da terceira ronda da qualificação asiática para o Mundial2022.

Chang-Hoon Kwon marcou o único golo da partida, dois minutos após ter saído do banco, à passagem do minuto 60.

Este resultado deixa a seleção sul-coreana no isolada provisoriamente no comando do grupo A da qualificação asiática para o Mundial2022.

A Coreia do Sul tem quatro pontos, em dois jogos, seguida do Irão, com um só desafio, com três pontos, enquanto Emirados Árabes Unidos, Iraque e Líbano têm um ponto e a Síria está em ‘branco’.