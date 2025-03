Adrian Mutu reconheceu que o uso de drogas quando era uma promessa do Chelsea impediu que alcançasse outro patamar na carreira. O antigo internacional romeno testou positivo para cocaína num controlo antidoping durante a primeira passagem de José Mourinho pelos «blues» e acabou despedido, além de ser suspenso por sete meses.

«Usar cocaína quando estive no Chelsea foi a pior decisão que podia ter tomado na minha carreira. Estava sozinho e triste, mas nem a depressão poderia justificar as minhas ações. O Chelsea tinha tolerância zero em relação às drogas. E acho justo», assumiu o antigo avançado romeno, que marcou 35 golos em 77 jogos pela seleção.

«Cometi um erro, desviei-me do caminho certo e paguei por isso. Fui apanhado de surpresa, não estava habituado àquela vida, não estava preparado. Cheguei ao Chelsea numa altura turbulenta da minha vida pessoal e vi-me preso em mentiras e desculpas. Estava sozinho e era muito novo», acrescentou.

Mutu acredita também que poderia ter vencido a Bola de Ouro. «Já refleti sobre isso muitas vezes. Acredito que, durante mais de uma temporada, estive entre os melhores jogadores do mundo e, por isso, poderia ter vencido facilmente [a Bola de Ouro]. Mas decisões erradas impediram-me e tento não me culpar por isso.»

Depois do Chelsea, Mutu voltou ao futebol italiano e alinhou, entre outros, na Juventus e Fiorentina. Atualmente, é treinador do Petrolul Ploiesti.