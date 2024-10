Ainda não se sabe qual a sanção, mas o Chelsea e o Nottingham Forest, clubes da Premier League inglesa, foram acusados pela federação inglesa (FA) de «não controlarem os seus jogadores» durante a partida da última jornada do competição (1-1), anunciou a entidade.

«Ambos os clubes são acusados de não controlarem o comportamento dos seus jogadores», informou em comunicado a FA, sem dizer qual será o castigo. Em situações semelhantes, passa por uma multa. Ambos os emblemas podem recorrer até dia 10 de outubro.

Um pontapé do galês Neco Williams (Nottingham Forest) sobre Marc Cucurella (Chelsea) gerou uma enorme confusão no relvado entre os jogadores de ambas as equipas, resultando em três cartões amarelos, para Williams, Cucurella e Levi Colwill.

De acordo com o regulamento da competição, se houver seis ou mais jogadores advertidos com cartões por uma equipa (como aconteceu com o Chelsea), é recebida uma multa automática de 50 mil libras (56 mil euros).

É já a segunda vez que isso acontece com a equipa comandada pelo italiano Enzo Maresca, que conta com os portugueses João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga, e segue na quarta posição nesta temporada. Nuno Espírito Santo e Jota Silva são os representantes lusos no Nottingham Forest.