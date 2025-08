O futebolista português Renato Veiga está entre os nove atletas que não constam da lista oficial do plantel do Chelsea, divulgada esta segunda-feira no sítio oficial do clube, que conta com 31 nomes, entre eles outros dois portugueses, Dário Essugo e Pedro Neto.

Além de Renato Veiga, que estará mesmo de saída dos londrinos – já foi associado a Bayern Munique ou Atlético de Madrid – não figuram no plantel oficial dos azuis de Londres outros nomes de peso, entre eles Raheem Sterling, Ben Chilwell ou Axel Disasi, mas também Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja e David Datro Fofana.

A lista conta já com o mais recente reforço, Jorrel Hato, contratado ao Ajax num negócio que envolveu 44 milhões de euros.

É expectável que estes nove jogadores sejam transferidos, seja de forma definitiva ou por empréstimo, pelo atual campeão mundial de clubes e vencedor da Liga Conferência.

Entre as várias saídas já confirmadas do Chelsea está, recorde-se, o português João Félix, que rumou ao Al Nassr.

Entre os 31 nomes que para já constam do plantel está Marc Guiu, que tem sido associado ao Sunderland, por empréstimo, mas para já segue de azul por estes dias.

O plantel oficial do Chelsea a esta data:

Guarda-redes: Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Gaga Slonina;

Defesas: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana, Aaron Anselmino, Josh Ancheampong, Jorrel Hato;

Médios: Enzo Fernández, Dário Essugo, Andrey Santos, Kiernan Dewsbury-Hall, Moisés Caicedo, Omari Kellyman, Roméo Lavia;

Avançados: Pedro Neto, Liam Delap, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, João Pedro, Tyrique George, Marc Guiu, Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk.