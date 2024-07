Wesley Fofana, defesa-central francês que é companheiro de equipa de Enzo Fernández no Chelsea, veio a público criticar o comportamento da seleção argentina, na sequência dos cânticos entoados pelos jogadores sul-americanos que visavam os gauleses.

Nas redes sociais, Fofana deu conta do seu desagrado relativamente a um excerto de um direto do ex-Benfica no Instagram, após a conquista da Copa América. Quando os argentinos festejavam a vitória no autocarro, alguns começaram a entoar um cântico racista. Enzo apercebeu-se e terminou o direto de imediato, mas já não foi a tempo de evitar que o momento fosse gravado.

«Futebol em 2024: racismo sem complexos», escreveu Fofana numa curta declaração.

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

O jogador de 23, de resto, já nem sequer segue Enzo Fernández no Instagram, assim como Benoit Badiashile, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu e Christopher Nkunku, que também alinham no Chelsea. A RMC adianta que os gauleses estão profundamente chateados com o comportamento do ex-Benfica e dos restantes compatriotas.

Entretanto, a federação francesa escreveu à FIFA e apresentou «uma queixa judicial por comentários insultuosos de natureza racista e discriminatória».

A música em questão, refira-se, surgiu entre os adeptos argentinos no Mundial 2022 e visa as raízes dos jogadores franceses, muitos deles com ascendência africana.