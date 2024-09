O Chelsea venceu na visita ao West Ham por 3-0, ao início da tarde deste sábado, com Nicholas Jackson em grande destaque, ao fazer dois golos e uma assistência, no jogo inaugural da 5.ª jornada da Premier League.

Sem portugueses no onze inicial, o Chelsea chegou ao primeiro golo logo aos quatro minutos: Nicolas Jackson combinou bem com Jadon Sancho, fugiu pela esquerda e correu até à área para bater o guarda-redes Alphonse Aréola com um remate rasteiro, fazendo a bola passar entre as pernas do guardião.

O bis do internacional senegalês aconteceu aos 18 minutos, na sequência de uma bela jogada coletiva a meio-campo, em zona central: Moisés Caicedo fez o passe final para Jackson, que se isolou e rematou com a parte exterior do pé direito para o fundo da baliza.

Nico dispara e bisa na partida ⚡#DAZNPremier pic.twitter.com/1DUugWTzJp — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 21, 2024

Logo a abrir a segunda parte, Jackson mudou de papel e assistiu Cole Palmer, que fez o 3-0 final aos 47 minutos, num remate forte e colocado de pé esquerdo na área.

Faz frio em Londres 🥶 A abrir a segunda parte: Cole Palmer com assistência de Nicolas Jackson#DAZNPremier pic.twitter.com/v4nzWW0i0f — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 21, 2024

Pedro Neto e João Félix foram a jogo aos 57 e 64 minutos, respetivamente, tendo saído Jadon Sancho e Cole Palmer para os seus lugares. Renato Veiga foi suplente não utilizado nos visitantes.

Com este resultado, a equipa treinada por Enzo Maresca chega ao 2.º lugar com 10 pontos, igualando, à condição, Arsenal e Newcastle, ambos com menos um jogo. O West Ham, treinado por Julen Lopetegui, mantém-se com quatro pontos e no 14.º lugar, à condição, podendo descer posições mediante os restantes resultados nesta jornada.