A antiga lenda do Chelsea, Didier Drogba, revelou estar desiludido com o rumo que os blues seguiram recentemente. A equipa londrina investiu montantes avultados nesta época, mas foi eliminada pelo Real Madrid da Liga dos Campeões, está em 11.º no campeonato inglês e fora das restantes competições.

«Conheci este clube com uma certa classe durante a era Abramovich, mas hoje acho que falta isso. É muito difícil para mim ver como se livraram de certas pessoas. Deveriam voltar aos princípios e valores que tinham. Já não reconheço o meu clube», disse o antigo internacional costa-marfinense, que alinhou no Chelsea entre 2004 e 2012, e em 2014/15, ao Canal +.

«Se compararmos com o que foi feito na altura de Roman Abramovich, houve muitas contratações, mas as escolhas foram muito inteligentes. Ele trouxe jogadores como Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien ou Florent Malouda para ganhar títulos. São jogadores com alguma experiência. A estratégia agora é outra, apostamos em jogadores jovens. Mas um balneário com mais de 30 jogadores é difícil de gerir», prosseguiu.

«Acho que faltam líderes carismáticos. Eles precisam de jogadores que encarem o jogo por conta própria, assumam as responsabilidades. Precisas de jogadores que tragam um pouco de loucura ao estádio», concluiu.