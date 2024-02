Enzo Fernández já tinha dado a entender que queria ficar no Chelsea, com os festejos no Villa Park, mas esta segunda-feira abordou publicamente o assunto. O internacional argentino negou que esteja infeliz no clube e garantiu que pretende continuar nos «blues».

«Não sei de onde saíram esses rumores. Falaram nas redes sociais, desminto totalmente. Não quero ir embora do Chelsea. Estou bem com os meus companheiros, com a equipa técnica e com toda a gente no clube. Desde o primeiro dia, trataram-me maravilhosamente. Passe o que se passar futebolisticamente, sou agradecido por poder estar cá. Estou feliz no Chelsea e continuarei até quando quiser», afirmou o médio ex-Benfica, aos microfones da ESPN.

Enzo falou logo após o triunfo do Chelsea sobre o Crystal Palace (3-1), onde apontou o último golo.