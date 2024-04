Operado à virilha, Enzo Fernández enfrenta semanas de paragem e não deve voltar a jogar pelo Chelsea esta temporada. No entanto, o antigo médio do Benfica deve recuperar a tempo de representar a Argentina na Copa América, no verão.

Numa longa mensagem partilhada nas redes sociais, Enzo explicou que decidiu ser operado depois de seis meses a jogar com dores, nos quais, garante, deu sempre tudo em campo.

«Queria comunicar que a minha operação correu bem, graças a Deus. Necessitava desta cirurgia, há cerca de seis meses que arrastava esta dor. Era algo que podia evitar porque me fui tratando constantemente com injeções e medicações. No entanto, há algumas semanas esta dor começou a ser cada vez mais intensa e nada fazia efeito, treinava e jogava com dores», escreveu.

«Sempre que joguei pelo Chelsea ou pela seleção dei o melhor de mim, mas já não suportava mais. Obrigado pelas mensagens e pelo apoio. Saudações a todos, prometo-vos que vou voltar mais forte do que nunca», acrescentou.

Esta época, Enzo Fernández tem sete golos e três assistências em 40 jogos pelo Chelsea.