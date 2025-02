John Obi Mikel, antiga figura do Chelsea, deixou muitas críticas a João Félix. O nigeriano considerou que algo de errado tem de existir com João Félix, que, aos 25 anos, vai para o terceiro empréstimo na carreira.

«Enzo Maresca viu o que os outros treinadores viram. Talvez não seja suficientemente bom. Talvez não treine bem o suficiente. Talvez não se aplique durante os treinos ou os jogos. Tem de haver alguma coisa que faça com que tantos treinadores digam: "Sabes que mais? Muito obrigado, mas não és suficientemente bom"», disse o antigo médio dos «blues» no The Obi One Podcast.

«Agora, o jogador tem de olhar para ele mesmo. João Félix fez 25 anos. Já não é nenhum miúdo. Lembro-me de dizer: "Uau, o João Félix tem 18 ou 19 anos". Ele tem 25. O tempo voa. Se ele quer fazer algo da sua carreira e parar de andar de um lado para o outro, deve olhar-se ao espelho e ser melhor. Treinar bem, comer bem, dormir bem, ver os amigos que tem à volta, o que quer que seja... Ele tem de resolver isso. Pagámos muito dinheiro para o trazer de volta e agora livrámo-nos dele outra vez», completou.

O Chelsea contratou Félix por cerca de 50 milhões de euros no último verão. Sete golos e vinte jogos depois, o internacional português foi emprestado ao Milan.