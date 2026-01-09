Lamisha Musonda, antigo futebolista do Anderlecht e do Chelsea, revelou, nas redes sociais, que apenas lhe restam «alguns dias» de vida, devido a uma doença que o belga, hoje com 33 anos, nunca especifica na publicação.

«A vida tem muitos altos e baixos, e ninguém sabe realmente a dor que cada um enfrenta. Estes últimos anos têm sido muito difíceis e desgastantes para mim. É com tristeza que vos informo que tenho lutado para recuperar a minha saúde, razão pela qual tenho estado ausente das redes sociais. Tive de aceitar que o meu estado de saúde é crítico e que, neste momento, estou apenas a lutar para me manter vivo», escreveu Musonda, na sua página no Instagram.

«À medida que me apercebo de que talvez só me restem alguns dias, também percebo que tive muitas pessoas ao meu lado. Guardarei para sempre essas memórias», acrescenta o antigo médio, que chegou a representar a seleção sub-21 da Bélgica.

Filho do internacional zambiano Charles Musonda, que fez carreira no Anderlecht, Lamisha mudou-se para o Chelsea, em 2012, na companhia dos irmãos Charly e Tika.

No clube londrino, conviveu com várias estrelas do futebol mundial, entre elas o internacional belga Romelu Lukaku, que lhe dedicou palavras de incentivo em resposta à publicação. «Coragem, Lamisha. Estamos contigo», escreveu o avançado do Nápoles.