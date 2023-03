Foi com boa disposição que, na antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund, o treinador do Chelsea, Graham Potter, explicou o impacto que João Félix protagonizou na equipa nas últimas semanas.

«Estamos muito felizes com ele. Desde que não faça carrinhos a ninguém no meio-campo, estamos felizes com ele», começou por brincar o técnico dos blues, em alusão à entrada do internacional português que valeu a expulsão, na estreia diante do Fulham.

«A qualidade dele é óbvia. Ele faz as coisas acontecerem do ponto de vista ofensivo, já acertou duas vezes na barra, marcou e teve outras chances. Tem qualidade na finalização. O facto de poder jogar em várias posições é bom. Tem sido usado mais no centro, mas pode jogar em qualquer lugar na fase de ataque do jogo», observou.

O Chelsea recebe o Dortmund em Stamford Bridge, esta terça-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em solo alemão, os blues perderam por 1-0.