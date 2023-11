Reforço do Chelsea para esta temporada, Nicolas Jackson já tem conquistado espaço na frente de ataque dos blues e foi o grande obreiro do triunfo no dérbi com o Tottenham, no início de novembro. O internacional senegalês apontou um hat trick e festejou à Cristiano Ronaldo, tendo agora revelado que é um admirador do avançado português desde a infância.

«Quando era criança adorava o Cristiano Ronaldo. Tinha o nome dele numa camisola que usava sempre. Não era uma camisola verdadeira, porque essas são caras, então não podia comprá-las. Mas tinha uma camisola onde coloquei um 7 e escrevi Ronaldo com uma caneta», começou por contar, em entrevista ao The Telegraph.

«Fingia ser ele, mas era difícil assistir aos jogos porque era preciso pagar. Íamos para a casa de um amigo e assistíamos num grupo grande. Íamos todos para a mesma casa assistir aos jogos do Real Madrid», prosseguiu.

«Sempre fiz a celebração dele, mesmo quando estava no Villarreal e marcava dois golos. Portanto, quando fiz o hat trick, tive de fazer aquilo. Só vou celebrar assim quando marcar hat tricks. Foi o meu primeiro da carreira e foi muito especial», concluiu.

Jackson, de 22 anos, leva sete golos em 14 jogos esta temporada pelo Chelsea.