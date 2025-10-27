Thiago Silva, veterano defesa brasileiro, viu um filho ser chamado à seleção inglesa no escalão sub-15. Apesar do pai ter representado a seleção do Brasil em 113 jogos, Iago Silva aceitou atuar pelo primeiro escalão de seleções inglesas.

Em Inglaterra desde 2020, Iago Silva já tem a cidadania do país. O pai assinou pelo Chelsea nesse ano após várias temporadas no Paris Saint-Germain e já saiu para o Fluminense em 2024.

Apesar disso, o filho continuou em Inglaterra onde ainda representa os escalões jovens do Chelsea. No Instagram, Iago mostrou «orgulho» nesta convocatória. O pai respondeu: «Estamos muito orgulhosos de ti, meu filho. Deus te abençoe».

Thiago Silva tem outro filho nas camadas jovens do Chelsea. Isago Silva, com 16 anos, é defesa-esquerdo e vive com o irmão em Londres.