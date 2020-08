O guarda-redes do Arsenal, Emiliano Martínez, não conteve as lágrimas e a emoção após a conquista da Taça de Inglaterra pelos gunners, no sábado, ante o Chelsea (2-1), manifestando-se tocado pelo significado em torno do êxito.

Martínez está ligado ao Arsenal desde 2010 e foi quase sempre cedido as outros clubes ao longo das épocas: Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading.

Em 2019/2020, ganhou mais espaço e acabou por participar em 23 jogos, menos nove do que o habitual titular, Bernd Leno.

Ainda no relvado, questionado sobre as emoções do jogo e o significado da vitória para si e para a sua família, Martínez começou a chorar antes de falar.

«Bem, não consigo falar agora mesmo», disse, com Aubameyang ao lado, elogiando-o depois. «Disse-lhe antes do jogo: vais fazer-nos ganhar o jogo, porque és o nosso capitão e ele conseguiu. Sobre a minha família, não consigo falar», concluiu.

Martínez, além do lado desportivo em que não foi conseguido ser opção regular no Arsenal, passou também por algumas dificuldades económicas a nível familiar. «Muito respeito por este homem», assinalou Aubameyang, ao seu lado.