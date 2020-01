O melhor da noite em Inglaterra ficou guardado para mais tarde. Quarente e cinco minutos após o início dos outros jogos, Chelsea e Arsenal entraram em campo e protagonizaram uma partida eletrizante com expulsões e golos nos instantes finais (2-2).



Depois de 28 minutos sem grandes oportunidades, um erro de Mustafi num atraso para Leno, deixando Abraham isolado. O inglês driblou o guarda-redes alemão e foi carregado em falta por David Luiz dentro da área. O brasileiro foi expulso e Jorginho fez o 1-0 de grande penalidade.



Os blues tiveram um natural ascendente no encontro e tiveram perto do segundo golo. Porém, Leno agigantou-se e travou o remate de Hudson-Odoi.



Na etapa complementar o Arsenal chegou ao empate num lance incrível. Canto a favor do Chelsea, a defesa contrário aliviou e a bola chegou a Martinelli. O jovem brasileiro começou a correr, viu Kanté escorregar - era o último homem dos azuis de Londres - e só parou quando bateu Kepa.

Lampard arriscou e colocou em campo Mount, Batshuayi e Barkley. A seis minutos do final, o Chelsea carregou e acabou por conseguir nova vantagem graças a um cabeceamento de Azpilicueta na sequência de um canto curto. Porém, o Arsenal ainda teve forças para resgatar um ponto de Stamford Bridge: Bellerín fugiu da direita para o meio e atirou em arco com o pé esquerdo, batendo Kepa.

O dérbi londrino terminou empatado, mas o Chelsea segue na quarta posição com 40 pontos, mais dez que o Arsenal, 10.º colocado.