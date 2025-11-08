Inglaterra: Chelsea bate Wolves com golo de Pedro Neto
Extremo marcou e não celebrou efusivamente, pois jogou no Wolverhampton
Extremo marcou e não celebrou efusivamente, pois jogou no Wolverhampton
O Chelsea venceu o Wolverhampton na noite deste sábado, por 3-0, e subiu ao segundo lugar da tabela classificativa da Liga inglesa. No primeiro jogo após o despedimento de Vítor Pereira, os Wolves não conseguiram reagir e alcançar um resultado positivo.
James Collins, treinador dos sub-21 dos Wolves, assumiu o papel de interino da equipa A. Malo Gusto, lateral de ascendência portuguesa, abriu o marcador aos 51 minutos com assistência de Alejandro Garnacho.
João Pedro fez o segundo aos 65 minutos e Pedro Neto, que fez 77 minutos, fechou o marcador em 3-0 com uma finalização à boca da baliza. Praticamente não celebrou, agradecendo apenas a assistência de Garnacho. Neto jogou no Wolves cinco anos.
Assim, o Wolverhampton continua a ser último classificado da tabela, com dois pontos somados. Soma agora cinco derrotas consecutivas.