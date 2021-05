Glória em Wembley. O Leicester venceu pela primeira vez a FA Cup e festejou junto dos adeptos. Sim, milhares de pessoas puderam estar nas bancadas e recordar o quão importante é sentir o grito que vem das gargantas mais fiéis. Tielemans resolveu o jogo com um extraordinário golo, aos 59 minutos.

O jogo foi do oito - primeira parte aborrecida e desinteressante - ao 80: emoção até ao fim. Já depois de Kasper Schmeichel ter feito duas defesas do outro mundo, a remates de Chilwell e Mount, o Chelsea acabou mesmo por festejar o empate. E em cima do minuto 90!

Em poucos segundos, porém, a alegria londrina deu lugar ao desespero. O VAR identificou uma posição irregular de Chilwell e o golo foi anulado. Incrível!

O Leicester junta a FA Cup à Premier League ganha em 2016 e confirma que esta é a melhor década na história dos «foxes». O clube já tinha quatro presenças na final da FA Cup, mas a última acontecera em 1969.

Ricardo Pereira e José Fontes são os portugueses deste Leicester. O lateral direito foi suplente não utilizado - teve uma grave lesão e perdeu o estatuto de titular - e festejou com o elemento do departamento de Análise e Observação a primeira FA Cup de ambos.

VÍDEO: veja o golaço de Tielemans