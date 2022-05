A proposta de cerca de cinco mil milhões de euros que o CEO da INEOS, Jim Ratcliffe, apresentou na semana passada para a compra do Chelsea foi rejeitada.

«Fomos rejeitados pelo Raine Group [banco norte-americano responsável pela venda], mas continuaremos a lembrar às pessoas que ainda estamos aqui», disse o diretor da empresa britânica Tom Crotty, à Bloomberg.

Ratcliffe, de 69 anos, é o fundador da INEOS, que marca presença também no mundo do desporto. A empresa patrocina a equipa de ciclismo Team INEOS e entrou na Fórmula 1, ao adquirir 33% da Mercedes. É ainda proprietária do clube suíço Lausanne-Sport e dos franceses do Nice.

Em cima da mesa continuam ofertas de três interessados nos blues: um consórcio liderado pelo presidente da British Airways, Martin Broughton; o co-proprietário da equipa de basebol Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, que tem apoio da Clearlake Capital, uma empresa de investimentos dos EUA; e o co-proprietário dos Boston Celtics, Stephen Pagliuca.

Recorde-se que o clube londrino foi colocado à venda por Roman Abramovich, na sequência da invasão à Ucrânia e das sanções devido à proximidade do oligarca russo a Vladimir Putin.