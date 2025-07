João Félix tem sido apontado como possível reforço do Benfica, mas, enquanto não há acordo com o Chelsea, o internacional português anda numa verdadeira roda-viva. Esteve em Miami, de férias, passou por Inglaterra, foi a Barcelona e, agora, está no Japão. Tudo isto num espaço de um mês.

O internacional português está definitivamente fora das contas do Chelsea para a próxima temporada, prova disso é que não integrou as opções de Enzo Maresca para o Mundial de Clubes que a equipa de Stamford Bridge acabou por vencer no passado domingo, com um triunfo categórico sobre o Paris Saint-Germain (3-0).

Apesar de tudo, o internacional português esteve nos Estados Unidos, em Miami, de férias com um grupo de amigos e até foi ver alguns jogos da competição da FIFA.

Já no início do presente mês viajou até Inglaterra, onde foi assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1, em Silverstone, e foi visto no paddock da Ferrari, numa corrida que foi vencida por Lando Norris, atual namorado de Margarida Corceiro.

Já no passado fim de semana, o avançado português esteve em Barcelona, na festa dos 18 anos de Lamine Yamal.

Agora, nos últimos dias, esteve no Japão, a cumprir compromissos comerciais com uma marca de artigos desportivos nipónica. O internacional português publicou várias fotografias em Tóquio, com um grupo de amigos, mas também a fazer exercícios físicos, equipado com a marca que o patrocina.

Veja as fotos na galeria associada